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أخبار البلد

أبو العينين يتحمل سداد مخالفات البناء لـ5000 أسرة من غير القادرين بالجيزة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:54 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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قرر النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من  أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

وأكد أبو العينين أن قراره بالمساهمة في سداد قيمة التصالح لخمسة آلاف أسرة يأتي إيمانا بالمسئولية المجتمعية والوطنية لتخفيف عبء الإجراءات التصحيحية عن غير القادرين الذين لا يستطيعون سداد قيمة التصالح ، ونابعا من حبه وانتمائه لأهالي محافظة الجيزة الذين عاش وتربى بينهم ومكانهم في القلب، و أنه يوما لن يتأخر في خدمة أهالي محافظة الجيزة والوقوف إلى جانبهم  لتخفيف الأعباء عن كاهلهم مهما كلفه الأمر . 

كما يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء ، و تضامنا ومشاركة من النائب محمد أبو العينين لأهالي محافظة الجيزة البسطاء الذين لا يستطيعون سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة من أبناء محافظة الجيزة الذين نشأ وعاش بينهم و يعتز بالانتماء إليهم . 

وكلف أبو العينين فريقا من مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي بتلقي طلبات التصالح من الأهالي غير القادرين ودراسة الحالة الاجتماعية للراغبين في التصالح وسداد قيمة مخالفات البناء نيابة  عن خمسة آلاف أسرة من أهالي محافظة الجيزة.

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