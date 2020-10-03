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أخبار البلد

نقابة الأطباء تقدم ٦٠٠٠ جنيه مساهمة فى المصروفات الدراسية لأبناء الأطباء المتوفين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، انها بالتعاون مع اتحاد المهن الطبية، تقدم مساهمة مالية دراسية لأولاد المتوفيين من الأطباء لمن هم ما زالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي، او ما قبل الجامعي (علي ان يكون التعليم حكومي فقط سواء مدارس أو جامعات).

وأضافت اللجنة الاجتماعية بالنقابة، أنه يمكن تقديم طلب الحصول على المساهمة في النقابة العامة والفرعيات ، على أن يرفق بالطلب شهادة الوفاه وقيد دراسي للأبناء.

وأوضحت د.ايمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، أن المساهمة مقدمة من صندوق دعم الأطباء في الكوارث والأزمات بالنقابة العامة للأطباء وتكون  بحد اقصي 4000 جنيه  في العام الدراسي ، بالإضافة الي 2000 جنيه مقدمة من اتحاد المهن الطبية وبذلك يكون إجمالي المساهمة 6000 جنيه في العام.

وأكدت د.إيمان سلامة، ان تلك المساهمة كانت تقدم باستمرار خلال الأعوام السابقة وتسعي نقابة الأطباء الي زيادة قيمتها  خلال السنوات القادمة .
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