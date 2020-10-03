شاهد.. عمرو زكي في أحدث ظهور له على إنستجرام









شارك عمرو زكى، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام".









وظهر عمرو زكى بإطلالة كاجوال أنيقة وعلق علي الصورة قائلًا "مساء الفل عالناس الكل 🌸🌹😘🌺❤️"، نالت إعجاب متابعيها.









تألق عمرو زكى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف بعد أن سجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.









يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح غد، الأحد، إلى الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، على أن يخوض الفريق الأبيض مرانه مساء غد بالإسماعيلية.









وسيلتقى الزمالك، سموحة فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية.









بينما تخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد.









واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على استمرار الدفع بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الأبيض، فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام سموحة.























