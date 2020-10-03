AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يسقط من جديد ويتعادل مع ليدز في الدوري الإنجليزي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:27 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسماعيل محمود
فرض فريق ليدز يونايتد التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على إيلاند رود معقل فريق ليدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موسم 2020-2021.

كاد دي بروين يهز شباك ليدز يونايتد في الدقيقة الرابعة عندما سدد تسديدة مفاجئة في الدقيقة الرابعة من الضربة الحرة المباشرة التي منحت له، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ليدز يونايتد.

وفي الدقيقة 17، استطاع رحيم ستيرلنج تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بعد مراوغته لدفاعات ليدز يونايتد من الجهة اليسرى، ومن ثم تسديدة كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

حاول لاعبو ليدز بعد ذلك تعديل النتيجة وكانوا قريبين من ذلك عن طريق لاعبهم دالاس في الدقيقة 37، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أخطأ بنجامين ميندي مدافع السيتي في إبعاد الكرة لتصل لـ أيلانج، لكن إيدرسون تألق مرة أخرى ومنع الكرة من هز شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استطاع ليدز يونايتد تعديل النتيجة عن طريق الإسباني رودريجو في الدقيقة 59 مستغلًا خطأ البرازيلي إيدرسون مواريش حارس السيتي.

حاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة لكنهم فشلوا أمام دفاعات ليدز، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد بعد المباراة للنقطة السابعة في المركز السابع، ورصيد مانشستر سيتي للنقطة الرابعة في المركز العاشر.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من: 

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي 

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - فيل فودين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلنج - فيران توريس
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوريتش سيتي في أخر جولات الدوري الإنجليزي

فاران يقتل ريال مدريد ويؤهل مانشستر سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محرز يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر في الدوري الإنجليزي

رحيم ستيرلنج يتقدم لـ مانشستر سيتي بهدف على ليدز في البريميرليج

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن استمرار عضو آخر في الجهاز المعاون لـ«موسيماني»

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

بعد أزمة تخفيض راتبه.. رئيس الوزراء البريطاني يختار سيدة «مُسلمة» لتربية ابنه الرضيع

9 أشخاص ممنوعون من ارتداء الكمامة.. تفاصيل

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

مرتضى منصور يقرر تأجيل المؤتمر الصحفي بسبب مواجهة سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة نفعلها يوميا تتسبب في الصداع المتكرر.. تفاصيل

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الأمعاء

في حفل زفاف أمير شاهين.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي بعد قضية إنكار النسب.. شاهد