مانشستر سيتي يسقط من جديد ويتعادل مع ليدز في الدوري الإنجليزي





كاد دي بروين يهز شباك ليدز يونايتد في الدقيقة الرابعة عندما سدد تسديدة مفاجئة في الدقيقة الرابعة من الضربة الحرة المباشرة التي منحت له، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى ليدز يونايتد.





وفي الدقيقة 17، استطاع رحيم ستيرلنج تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بعد مراوغته لدفاعات ليدز يونايتد من الجهة اليسرى، ومن ثم تسديدة كرة قوية بقدمه اليمنى، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.





حاول لاعبو ليدز بعد ذلك تعديل النتيجة وكانوا قريبين من ذلك عن طريق لاعبهم دالاس في الدقيقة 37، لكن إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى لتسديدته.





وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أخطأ بنجامين ميندي مدافع السيتي في إبعاد الكرة لتصل لـ أيلانج، لكن إيدرسون تألق مرة أخرى ومنع الكرة من هز شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، استطاع ليدز يونايتد تعديل النتيجة عن طريق الإسباني رودريجو في الدقيقة 59 مستغلًا خطأ البرازيلي إيدرسون مواريش حارس السيتي.





حاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة لكنهم فشلوا أمام دفاعات ليدز، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.





وارتفع رصيد ليدز يونايتد بعد المباراة للنقطة السابعة في المركز السابع، ورصيد مانشستر سيتي للنقطة الرابعة في المركز العاشر.





ودخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - فيل فودين

خط الهجوم: رياض محرز - رحيم ستيرلنج - فيران توريس

فرض فريق ليدز يونايتد التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على إيلاند رود معقل فريق ليدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" موسم 2020-2021.