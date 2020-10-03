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ما هو السيناريو المتوقع في الانتخابات الأمريكية حال عجز ترامب بسبب كورونا؟.. وليد فارس يجيب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:57 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حمزة شعيب
كشف الدكتور وليد فارس، مستشار الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر  التطورات الصحية لـ رئيس الولايات المتحدة.

وقال فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ترامب ليس الرئيس الوحيد الذى أصيب بكورونا، متابعًا: "ترامب لم يتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مثل بايدن المرشح للإنتخابات الرئاسية".


وكشف فارس موقف ترامب في حالة إذا أصبح الرئيس مريضًا جدًا بحيث لا يستطيع القيام بواجباته، موضحا: "هذا ما يحدده دستور الولايات المتحدة: "يسمح التعديل الخامس والعشرون للرئيس بتسليم السلطة إلى نائب الرئيس ، ما يعني أن مايك بنس سيصبح الرئيس بالنيابة".

وأوضح:"إذا كان الرئيس مريضًا جدًا بحيث لا يستطيع تسليم السلطة ، فيمكن لنائب الرئيس إعلان أنه غير قادر على الاستمرار ، وسيتولى بنس الدور".

وتابع:" الإصابة بكورونا في عمر متقدم يحتم التوجه لمستشفي كاجراء احترازي".

وعن موعد خروج ترامب من المستشفي، أكد الدكتور وليد فارس، أن  الفريق الطبي هو المختص والموكل بتحديد موعد خروج ترامب.

وعن حقيقة تقرير الـ سي ان ان بأن الحالة الصحية للرئيس الامريكي في خطر وأنه يتنفس بصعوبة، قال فارس: "الإعلام المعارض يحاول اثبات أن الحالة الصحية له غير جيدة حتى تطالب المعارضة بانسحابه من ماراثون الانتخابات".

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية (31 يوما)، أثبتت الاختبارات إصابة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا.

وبالنظر إلى عمر ترامب، 74 عامًا، فهو في فئة عالية الخطورة لمضاعفات المرض، على الأقل سيتعين عليه العزلة أثناء علاجه، ما يعني أن المنافسة الرئاسية الأمريكية قد تغيرت بشكل أساسي.

من الواضح أن فترة عزلة الرئيس ترامب الذاتية تؤثر على قدرته على القيام بحملته الانتخابية، لذا فقد أثير السؤال حول ما إذا كان من الممكن تأجيل الانتخابات، وكيف يمكن أن يحدث هذا.
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