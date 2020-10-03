أبو الغيط: فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا بتسوية عادلة بالحوار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن فلسطين موجودة ولن نستسلم إلا بتسوية عادلة بالحوار؛ مرددا «دولة فلسطين مستقلة قادمة لا محالة وسنصل لحل للقضية وعلينا أن لا نيأس».









وأكد أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إنه في عام 2007 حذر من الانقسام بين الدول العربية وأنه سيجعل اسرائيل في شهر عسل دائم».









ووجهة ابو الغيط رسالة إلى الفلسطينيين أن ينحوا الخلافات ويعلوا القضية الفلسطينية، رافضا التعليق على اتجاه البعض إلى تركيا في محاولة لحل مشاكل القضية الفلسطينية .









وتطرق اللقاء الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار.





وأجاب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها : هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟.





وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟.





وكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.