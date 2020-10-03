بـ مينى جيب وباروكة.. ملك قورة تثير الجدل في أحدث ظهور

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، صورة جديدة للفنانة ملك قورة ، في ظهور لها ووضعت باروكة شعر باللون الاشقر.





وظهرت الفنانة ملك قورة ، بإطلالة جريئة وأنيقة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية مينى جيب به بعض الكرانيش التى تميل إلى اللون الأبيض و توب أبيض مكشوف الكتفين ونسقت معه جاكيت جينز ازرق غامق، وهو ما أبرز عن قوامها المتناسق والرشيق وانهالت عليها بعض التعليقات من الجمهور بالايجابى.





الفنانة ملك قورة ، على وضع اللمسات الجمالية من المكياج بألوان النود وتركت شعرها منسدلًا. أما من الناحية، اعتمدت

الفنانة شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة لافتة تبرز جمال إطلالتها. وتركت ملك قورة شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة لافتة تبرز جمال إطلالتها.

لفنانة مجموعة من الإكسسوارات الجذابة لإكمال ظهورها،ونسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة باللون الاحمر. ووضعت ا ملك قورة مجموعة من الإكسسوارات الجذابة لإكمال ظهورها،ونسقت مع هذه الاطلالة حقيبة صغيرة باللون الاحمر.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري .





وشاركت فى مسلسل جمع سالم في إطار درامي الذى يناقش قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.



