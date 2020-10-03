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المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أسامة علي
قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك أخبارا متداولة تفيد بإصابة، محمد صلاح نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول الانجليزي، بفيروس كورونا.


وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"عبر شاشة " النهار، أن نادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب محمد صلاح ضمن صفوفه لم يصرح بخبر إصابة صلاح بفيروس كورونا. 


وتابع محمد الباز قائلا:" على العموم الاصابة بكورونا مش عيب".


كان نادي ليفربول قد أعلن أمس الاول، الجمعة، إصابة ساديو ماني -أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز- بفيروس كورونا "كوفيد 19".


وتابع: "ساديو ماني وتياجو ألكانتارا وتسيميكاس سيغيبون عن مباراة ليفربول المقبلة بسبب تواجدهم في العزل الصحي، بينما سيغيب جويل ماتيب وتشامبرلين لعدم الجاهزية البدنية.

وينافس صلاح على جائزة أفضل هدف كلا من أوباميانج "وأرسنال" ورياض محرز "مانشستر سيتي، وريس جيمس "تشيلسي"، وبيريرا "وست بروميتش" وجيمس ماديسون "ليستر سيتي" وراشفورد "مانشستر يونايتد"، وجاك هاريسون "ليدز يونايتد".
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