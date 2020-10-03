المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"عبر شاشة " النهار، أن نادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب محمد صلاح ضمن صفوفه لم يصرح بخبر إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وتابع محمد الباز قائلا:" على العموم الاصابة بكورونا مش عيب".





كان نادي ليفربول قد أعلن أمس الاول، الجمعة، إصابة ساديو ماني -أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز- بفيروس كورونا "كوفيد 19".









وتابع: "ساديو ماني وتياجو ألكانتارا وتسيميكاس سيغيبون عن مباراة ليفربول المقبلة بسبب تواجدهم في العزل الصحي، بينما سيغيب جويل ماتيب وتشامبرلين لعدم الجاهزية البدنية.



