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سيارات

القائمة الجديدة لأسعار سيارات جلوري glory 330s

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:57 م
جلوري glory 330s
جلوري glory 330s
اشرف عطية
أعلنت شركة دفسك عن تغيير في أسعار سيارات جلوري 330S اليوم في مصر وجاءت هذه التغييرات بزيادة 2000 جنيه على الفئة الأولى والثانية من السيارة جلوري glory 330s


مواصفات جلوري glory 330s
تأتي أول فئة من السيارة جلوري glory 330s بمحرك 1200 سي سي او 1500 سي سي مانيوال هاي لاين بسعر 169 ألف جنيه لموديلات 2020 لكنها لم تطرح كموديلات 2021 حتى الآن.

أسعار جلوري glory 330s
جلوري glory 330s أول فئة موديل 2020 بسعر 171.900 ألف جنيه بدلًا من سعرها السابق 169.900 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه

جلوري glory 330s ثاني فئة موديل 2021 بسعر 205 آلاف جنيه بمحرك 1500 سي سي بدلًا من 207 آلاف جنيه بخصم 2000 جنيه

جلوري glory 330s ثالث فئة موديل 2021 بسعر 188 ألف جنيه بنفس السعر السابق بدون تغيير. 

جدير بالذكر ان شركة جلوري أعلنت تقديم السيارة في وقت سابق بمقدم 20% وقالت أن السيارة تتسع لكل أفراد الأسرة مع 8 مقاعد كبيرة ومحرك 1500 سي سي مانيوال وأنظمة أمان تشمل فرامل ABS وقفل أمان للأطفال ومفتاح ريموت كنترول وكاميرا خلفية وبلوتووث واسبويلر خلفي وكماليات أخري عديدة.

وأعلنت الشركة ايضا عن طرح ميزة جديدة في السيارة جلوري glory 330s  الشكل الجديد و هي تقنية بتقنية الـ 360° التي تتيح للسائق رؤية كافة تفاصيل السيارة و تأتي جلوري glory 330s  بمحرك سعة 1500 سي سي متصل بفتيس مانيوال من 5 سرعات و تصل قوتة الي 115 حصان.
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