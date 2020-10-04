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حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
أحمد مهدي
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة 12 متهما بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والنواب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.


والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، كل من محمد قناوي عفان عثمان (حدث) وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبدالملاك ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد (مفرج عنها) وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبدالرحمن (حدث) محمد صالح سعيد عبدربه شعلان (مفرج عنه) وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد.

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