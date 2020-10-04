أصل الجماعة | علاقة هتلر بحسن البنا وجماعة الإخوان.. تفاصيل

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، أنه كان يمتلك حق تعيين أصدقائه في وزارة المعارف، وهذا يدل على علاقاته وتحالفاته مع بعض الأشخاص، وكان يريد تعيين صديقه أحمد السكري في الوزارة.





وقال «عيسى» خلال برنامج « أصل الجماعة » المذاع على قناة «ON» إن حسن البنا استطاع أن يسيطر على عناصر الجماعة بعد إعلانه مرشدا للجماعة بعد احتفاله بالمؤتمر السادس عام 1941، ودعا خلاله كل أطياف الشعب لاستعراض قوته، وأعلن أنه مرشد لا معارضة له، وبدأ يظهر بمسار جديد لا أحد يجادله.





وأوضح أن حسن البنا بدأ يظهر بشكل جديد بمساعدة صديقه أمين الحسيني مفتي فلسطين، موضحا أن حسن البنا تطورت علاقته «هتلر»، بعد طلب «هتلر» من مفتي فلسطين إرسال مجموعة دعاة من الإخوان لنشر فكر الجهاد بين المسلمين في دول أوروبا الشرقية لغرض تفتيت الاتحاد السوفيتي.





وأشار إلى أن هناك تسجيلات رصدت اتصالات حسن البنا وألمان، وطلب مؤسس جماعة الإخوان الحصول على تمويل وتأسيس مراكز إسلامية للسيطرة على المساجد في أوروبا، موضحا أن حسن البنا عمل مع الإنجليز والألمان لتحقيق مصالحه الشخصية.



