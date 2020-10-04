اتهم بالانتهازية .. التناقض أساس شعارات حسن البنا وجماعته الإرهابية| فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن شعارات حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عقب إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن أساس شعارات حسن البنا هي التناقض فيما يقوله وفيما يفعله وهذا تناقض الإخوان حتى الآن.





وقال «عيسى» خلال برنامج « أصل الجماعة » المذاع على قناة «ON» إن حسن البنا دعا الي خصام الأحزاب سواء في الحكم او خارجه طالما لم ينضموا إليهم ويصبحون معارضين وأعداء للجماعة، وكان يريد السيطرة على عقول الشباب وطلاب الجماعات.





وأضاف أن حسن البنا شخص انتقادي وانتهازي، مشيرا إلى أن مجموعة محدودة صغيرة استطاعت عمل أزمة طاحنة للجماعة وأجبرت حسن البنا على الاعتزال في بيته ولم يقوى على مواجهة الاتهامات خاصة انه اتهم بالانتهازية في الإسماعيلية وبعدها هرب الى القاهرة.





وأوضح أن حسن البنا عد مرة لقوته واستعاد الي توازنه مرة اخرى بعد سنة وقرر تغيير المكز العام من العتب الي الحلمية ليكون مناسب للمرحلة الجديدة للجماعة، ونظم صفوفه من جديد وأرسل اتباعه الي كل القرة لجذب الشعُب والانصار ليزيد عدد المتابعين بتنسيق من صديقه أحمد السكري.



