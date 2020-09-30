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توك شو

منهج التغيير عند الإخوان.. شاهد ماذا كتب حسن البنا في أول عدد من مجلة النذير

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:22 م
حسن البنا
حسن البنا
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قسم التوك شو
تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الوسائل التي لجأ إليها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية واستخدمها لنشر أفكاره السامة وأفعاله الدموية، موضحا أن حسن البنا أنشأ جريدة للإخوان ومجلة أخرى النذير.


وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» إن حسن البنا لجأ لانشاء المجلة رغم إنها فوق الميزانية للجمعية ولكنه زعم انها مستقلة ماليًا، وهدفه لعمل مسار مختلف عام 1938 ليقدم شرحا جديدا لمفهوم شمولية الإسلام ليقدم الدور الوظيفي الجديد هو وجماعته.


وعرض عيسى أول مقال لحسن البنا في مجلة النذير : «إلى الآن أيها الإخوان لم تخاصموا ولا هيئة كما إنكم لم تنضموا إليهم كذلك، أما اليوم فستخاصمون هؤلاء جميعا سواء في الحكم أو خارجة خصومة شديدة فإن لم يستجيبوا لكم ويتخذون تعاليم الإسلام منهجا يسيرون عليه ويعلمون له فإما ولاء وإما عداء».

وتابع حسن البنا في مقاله بمجلة النذير: «ولسنا في ذلك نخالف خطتنا أو ننحرف عن طريقتنا أو نغير مسلكا بالتدخل في السياسة كما يقول الذين لا يعلمون».

وأشار عيسى إلى أن حسن البنا يسير على مبدأ من ليس معنا فهو عدونا وضددنا، وهدد بالحرق والقتل، مؤكدا أن حسن البنا أهان المجتمع لأهداف شخصية تصب لصالحه هو وجامعته الإرهابية.

ونوه إلى أن حسن البنا كان يضع نفسه في مكانة الأنبياء والرسل، وأن دعوته تماثل دعوة الأنبياء وكل المعارضين كالذين لم يؤمنوا بالأنبياء والرسل وأن الله سينصر دعوته كما نصر انبياءه.    

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