إبراهيم عيسى: شعار حسن البنا لتفريق المصريين لا للوطن.. نعم للدين

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إنه بتأمل بنود لائحة جماعة الإخوان الإرهابية، التى كتبها حسن البنا، وبتأمل مسارها وأنشطتها وتواجدها، ومصادر تمويلها السرية، تتأكد أن الجماعة كانت تريد من البداية وضع الإسلام فى مواجهة الوطن.





وتابع عيسى خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة" الذي يذاع على قناة "أون"، قائلا:" بالنسبة لجماعة الإخوان الإرهابية فأنه لا وطن..نعم الاسلام هو الوطن مش الدين".





وكان إبراهيم عيسى، كشف إن الكثير تسائل من أين تأتي جمعية الإسماعيلية بالمال الوفير بالرغم من أن أعضاء الجمعية كانوا عمالا بسطاء و كاو رد حسن البنا أن الجمعية دائما ما كانت تقبل التبرعات لكن ذلك الرد لم يكن كافيا لإزالة الشك من من كانوا يتعاملون مع الجمعية.

وأشار إلى أن الحقيقة حول أموال الإخوان في تلك الحقبة أن الشركة الإنجليزية لقناة السويس تتبرع بـ 500 جنيه والتي استغلها البنا لبناء مسجد و دار جماعة الإخوان، و من هنا أدرك المواطنون أن الجماعة تتلقى مساعدات من الإحتلال و خصوصا أن الشركة كانت تمثل رمز للإحتلال الإنجليزي لمصر ومن غير المقبول ان يتعامل مصري مع تلك الشركة.

وتابع: رد حسن البنا كان " هذا مالنا و البحر بحرنا و القناة قناتنا و الأرض أرضنا و هؤلاء المعترضون هم غاضبون لأن الجماعة أصبحت في لحظة من الزمن على قدرة مالية كبيرة".







