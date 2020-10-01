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اخترق صفوف طلاب الجامعات.. إبراهيم عيسى: معتقد حسن البنا أن الحكم ركن من أركان الإسلام

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
حسن البنا
حسن البنا
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الصيحة التي أطلقها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في المؤتمر الخامس للإخوان في فبراير 1939، بأن الجمعية تضع الحكم والوصول إليه هدفا وغاية للتنظيم لأن الحكم ركن من أركان الإسلام في معتقد جماعة الإخوان.

وأضاف «عيسى»، في برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «on»  كلام حسن البنا يدعو إلى الشفقة خاصة كلامه عن الحكم، مشيرا إلى أن حسن البنا أكد أن الحكم من منهجهم وسيعلمون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله.

وأشار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إلى أن حسن البنا عمل ضد الأحزاب خاصة الوفد، وهذا لحساب مصلحة الإنجليز في مصر، لإفساد قيمة العمل السياسي تحت شعار «لا للأحزاب»، موضحا أن الإخوان منذ نشأتهم عملوا لمصالحتهم تحت شعارات زائفة.

ولفت إلى أن حسن البنا اخترق صفوف الطلاب الجامعات لاستخدامها كوقود للمظاهرات، كما فعل من قبل في إنشاء التنظيم السري المسلح.

وأوضح أن حسن البنا يسير على مبدأ من ليس معنا فهو عدونا وضددنا، وهدد بالحرق والقتل، مؤكدا أن حسن البنا أهان المجتمع لأهداف شخصية تصب لصالحه هو وجماعته الإرهابية.
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