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توك شو

جعل نفسه في مكانة الأنبياء| أسرار جديدة في حياة حسن البنا.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:42 م
حسن البنا
حسن البنا
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان بعد إنشائه للتنظيم الإرهابي طلب العون من محب الدين الخطيب صاحب جمعية الشبان المسلمين.


وأكد «عيسى» خلال برنامجه «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON»، أن أعضاء جماعة الإخوان أرادوا ان يجمعوا أموالا لبناء مسجد خاص بهم فأمرهم حسن البنا بأن يقوموا بذلك سرا ليدربهم على السرية دائما في كل الأعمال حتى أبسطها.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن حسن البنا كان يضع نفسه في مكانة الأنبياء وأن دعوته تماثل دعوة الأنبياء وكل المعارضين كالذين لم يؤمنوا بالأنبياء والرسل وأن الله سينصر دعوته كما نصر انبياءه.    

وأضاف أن مواطني الإسماعيلية شككوا في دعوة حسن البنا وجماعته واتهموه ببعض التهم مثل أنه يدعو إلى مذهب خامس أو هم شباب طائش لا يحسن عملا ولا يُؤمَن على مشروع أو هم مجموعة نفعيين ومختلسين يأكلون أموال الناس بالباطل.

ونوه إلى أن البنا استنجد بصديقه الواعظ الرسمي حامد عسكرية من أجل الدفاع عن جماعته ضد الإنتقادات من سكان الإسماعيلية وقرر عسكرية إنشاء الجماعة جمعية وتوثيقها حسب القانون ويصدر أول لائحة للإخوان عام 1930.    
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