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توك شو

حتى لا يجادله أحد.. إبراهيم عيسى: حسن البنا استهدف المقاهي لنشر أفكاره المسمومة ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
حسن البنا
حسن البنا
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قسم التوك شو
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن منهج السرية لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، مؤكدا أن منهج الإخوان منذ عهد البنا السرية التامة لأنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا نيتهم الهادفة إلى تفتيت المجتمع، وإنشاء أوهام وطموحات أكبر من القضية الرئيسية الوطنية، وإشغال الشباب بقضية الخلافة الوهمية.

وأضاف إبراهيم عيسى أثناء تقديم برنامج «أصل الإخوان» المذاع على قناة «ON»، أن حسن البنا شعر بالحيرة والتوتر في بداية سكنه في القاهرة، فلم يسكن في بيت واحد طيلة سنة كاملة، بل سكن في 10 منازل؛ وهذا دلالة على الحيرة، فقد كان في حيرة بسبب تخليه عن مظهر الشيخ، والردوخ لمظهر "الأفندي"؛ لذلك أرسل لوالده رسالة ليشكوه من حيرته، فقال فيها "واضح أن الله فضح دار العلوم الذين طلعوا هذا الصيت"، مشيرا إلى أنهم مثل الأفندية وليسوا شيوخا.   

وأضاف أن حسن البنا اختار الإسماعيلية لبث أفكاره بسبب اختلاف أصول سكانها بعد حفر قناة السويس، وقرر أن يتجه إلى العمال على المقاهي، واستهدف المقاهي خصوصا ليضمن الريادة والنبوغ والتميز عن الآخرين بحيث أنه إذا أخطأ يضمن أنه لن يصحح له أحد خطأه. 

ونوه بأن البنا كان يقنع العمال على المقاهي بأنهم ليسوا مسلمين حقا وأن باب الإسلام معه هو، وهذا ما ذكره في مذكراته "اجتمع هذا النفر من الإخوان في وجوب رسم الطريق التي يجب أن يسلكوها ليكونوا مسلمين وينطبق عليهم بحق وصف الإسلام".

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