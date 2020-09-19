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توك شو

ليه حسن البنا مش ضمن الصوفيين.. إبراهيم عيسى يكشف عن السبب| فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
تحدث الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، عن تفاصيل جديدة لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، وطريقة وروح التدين الوظيفي الذي كان يتبعه حسن البنا. 


وكشف "عيسى" خلال برنامج "اصل الجماعة" المذاع على قناة "ON" عن السبب الحقيقي وراء رفض حسن البنا الصوفية، مضيفا : "حسن البنا عمره ما كان صوفي ابدا لانه اختار كلام الصدام من قبل مع الإدارة المدرسية على الخلفية الدينية" . 

وأكد الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى ، أن الصوفي الحق يلتمس العذر لأصحاب المعاصي ويساعدهم في التوبة ويعدهم من المبتلين، ويسأل الله ان يعافيهم، موضحا أن حسن البنا عكس الطريقة الصوفية لانه يريد معاقبة المذنبين وأصحاب المعاصي وليس مسامحتهم مثل الصوفيين. 
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