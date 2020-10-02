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عرض السلاح أمامه.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل لقاء حسن البنا بـ السادات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:06 ص
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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هاني حسين
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، كواليس  وتفاصيل لقاء حسن البنا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال إبراهيم عيسي في برنامجه " أصل الجماعة " المذاع على قناة " أون"، :"  حسن البنا  استعد  بقوة  بالتنظيم السري والسلاح وشهد على ذلك الرئيس الراحل محمد أنور السادات  قبل توليه الرئاسة وعندما  كان ضابطا مفصولا".

وأضاف:"  التقى أنور السادات بحسن البنا وقام البنا بإدخال صندوق مليء بالسلاح والبنادق أمام السادات ".

كما كشف ابراهيم عيسي،  ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية لدخول الحياة السياسية في عهد النحاس باشا، قائلا:"   سقطت الحكومة التي كانت تحمي حسن البنا وتم تكليف مصطفى النحاس بالوزارة في أحداث  4 فبراير 1942".

وتابع :"  حسن البنا حاول الترشح للبرلمان عسى أن يتواصل مع من يمكن ان  يحمي  الجماعة، والبنا كان قلقا من حل الجماعة او تقليص دورها ".

وأكمل ابراهيم عيسى:"  حسن البنا قابل مصطفى النحاس لنزول انتخابات البرلمان ورفض النحاس دخوله الانتخابات قائلا «  يا سياسة يا دين»، وكان اللقاء الثاني بينهما بترتيب سليم زكي حكمدار العاصمة  الذي قتله الاخوان".

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