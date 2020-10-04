AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كشف طب مجاني على 2441 مواطنا في أسوان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .

وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بمنطقة السد العالى التابعة لمركز أسوان، ويومين داخل قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 2441 مواطنا.

وأقرأ أيضًا:
صحة أسوان تضبط 672 زجاجة مشروبات غازية غير صالحة للاستخدام

ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالي.

وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
   
كما نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية استهدفت عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط ٦٧٢ زجاجه مشروب غازي، 250 ملى مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وتم التحفظ علي الكميات المذكورة ، بالإضافة لذلك تم سحب عدد 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة ، وقد تم إرسالها إلي المعمل للتحليل.
Advertisements

موضوعات متعلقة

استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور

الكشف المجاني لـ 3176 مواطنا بقريتي بنبان والعتمور في أسوان .. صور

قوافل صحة أسوان تجري الكشف المجاني على 2211 في قريتين

صحة أسوان تجري الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ 3094 مواطنا بقريتين ..صور

قوافل صحة أسوان الطبية تجرى الكشف المجانى على 2550 مواطنا.. شاهد

إقبال المواطنين على المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسوان..صور

ترشيحاتنا

احذفها فوراً .. 10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكي دون علمك

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا والقنوات الناقلة

حكم الوشم في الإسلام.. وأسباب تحريمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد