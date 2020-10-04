كشف طب مجاني على 2441 مواطنا في أسوان



كما نظم مفتشو الأغذية بمكتب مراقبة أغذية أسوان حملة تفتيشية استهدفت عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية داخل نطاق المدينة.



وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط ٦٧٢ زجاجه مشروب غازي، 250 ملى مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .



وتم التحفظ علي الكميات المذكورة ، بالإضافة لذلك تم سحب عدد 19 عينة من المواد الغذاية المتنوعة ، وقد تم إرسالها إلي المعمل للتحليل.



تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) .وتم تنظيم قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بمنطقة السد العالى التابعة لمركز أسوان، ويومين داخل قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 2441 مواطنا.وأقرأ أيضًا:ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالي.وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.