الصحف الإماراتية| كوكتيل أدوية لـ ترامب.. وتطورات بحرب أذربيجان وأرمينيا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على متحف المستقبل.





*محمد بن راشد: متحف المستقبل أيقونة هندسية عالمية تتحدث «العربية»

وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن متحف المستقبل يمثل أيقونة معمارية وهندسية عالمية ستسخّر لبناء معجزات بشرية قادرة على استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن المتحف هو قطعة إماراتية من مستقبل هندسة البناء.





ولفت إلى أن متحف المستقبل يتحدث اللغة العربية ويجمع بين أصالتنا العربية وطموحاتنا العالمية، وهو أيقونة هندسية عالمية ولكنه يتحدث اللغة العربية.





وأضاف: «هدفنا ليس بناء معجزات هندسية.. هدفنا بناء معجزات بشرية تستطيع استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. ودبي مستمرة في البناء.. الإمارات مستمرة في الإنجاز.. العالم مستمر في الحركة والتقدم لمن يعرف ماذا يريد».





*توقيع اتفاق السلام النهائي في السودان

وبحسب "الإمارات اليوم"، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، أمس، اتفاق السلام النهائي. وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وسط حضور دولي وإفريقي وأجنبي ومحلي بعد مفاوضات استمرت عامًا كاملًا.





وكان الطرفان وقعا في 31 أغسطس الماضي بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تضمن ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.





ويتضمن الاتفاق التاريخي اتفاقيات تتعلق بتقاسم السلطة، وملكية الأراضي، والتعويضات، والمصالحة، فضلًا عن عودة النازحين من ديارهم خلال 17 سنة من الصراع، كما ينص على تفكيك القوات المتمردة ودمجها في الجيش الوطني.





وكانت الحركات المسلحة سبب العنف المستمر في الدولة المضطربة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي منذ عام 2003، عندما اندلعت الاضطرابات في منطقة دارفور المضطربة.





وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح الملايين.





وشدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي ضيو ماطوك، على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضات المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.





وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات الحركات المسلحة مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.





*محمد بن زايد يهنئ السودان الشقيق بتوقيع اتفاق السلام

وبحسب "البيان"، هنأ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.





وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار .. دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام".





*تسجيل أول إصابة بكورونا في هذا البلد

وبحسب "البيان"، أعلنت جزر سليمان السبت تسجيل أول إصابة بوباء كوفيد-19، ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.





وأعلن رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري في خطاب تلفزيوني أن طالبا وصل مؤخرا من الفلبين في رحلة أعادت 96 مواطنا خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال سوجافاري السبت "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".





وحض سكان الأرخبيل الـ600 ألف على الحفاظ على هدوئهم موضحا أنه تم تفعيل عملية تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس.





وأكد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.





وخضع الطالب في الفلبين قبل أن يستقل الرحلة لثلاث فحوص كانت نتيجتها سلبية، غير أن فحصا روتينيا أجري له عند وصوله إلى العاصمة هونيارا أظهر إصابته ووضع في الحجر الصحي.





*ترامب في المستشفى ويتعالج بـ«كوكتيل أدوية»

وبحسب "الخليج"، أدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن، مساء أمس الأول الجمعة، حيث يخضع لعلاج تجريبي لكوفيد-19. وشوهد ترامب وهو يغادر البيت الأبيض، مساء أمس الأول الجمعة، من دون أيّ مساعدة، فيما يضع كمامة خلال توجّهه نحو المروحية الرئاسية التي نقلته إلى المستشفى الواقع في ضاحية واشنطن لتلقي العلاج.





وفي مقطع فيديو مدته 18 ثانية سجّل داخل البيت الأبيض ونشر على تويتر، كسر ترامب صمته قائلًا إنه سيدخل المستشفى لكن «أعتقد أنني في حال جيدة جدًا». وأضاف «سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام»، موضحًا أن السيدة الأولى أيضًا «في حال جيدة جدًا».





وقالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كايلي ماكناني، إن ترامب يتلقى عقار ريمديسفير بعد التشاور مع المتخصصين. وأضافت في بيان، أمس الأول الجمعة، أن الرئيس «لا يحتاج إلى أوكسجين إضافي».





ويعد إدخال ترامب المستشفى إجراء للتأكد من عدم تدهور الأعراض «الخفيفة» التي يشعر بها الرئيس، وهي الحمى، والتعب، والإحساس بالإجهاد.





وفي البداية، قدم مساعدو الرئيس تقييمات متفائلة عن حال ترامب، وقال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا، يعاني أعراضًا خفيفة، و«معنوياته جيدة»، ويشعر «بنشاط كبير».





لكن في وقت لاحق، أمس الأول الجمعة، أشارت رسالة صادرة عن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إلى وضع أكثر خطورة. وقال كونلي إن ترامب تلقى جرعة من مزيج الأجسام المضادة من مختبر ريجينيرون، وهو علاج في طور التجارب السريرية، لكن لم توافق الجهات التنظيمية على استخدامه بشكل واسع بعد. وأضاف أن ترامب تناول جرعة من فيتامين دال، ودواء «فاموتايدين» الذي يوصف للمصابين بحرقة القلب، والدواء المساعد على النوم «ميلاتونين» والأسبرين.





*أرمينيا تصد هجومًا أذربيجانيًا واسعًا وتتهم بـاكو بقصف المدنيين

وبحسب "الخليج"، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أمس السبت، أن أذربيجان شنت هجومًا واسعًا على مواقع الجيش الأرمني الذي نجح في صد المهاجمين، وسط احتدام المعارك العنيفة بين الجانبين على عدة جبهات. وكتبت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان عبر«فيسبوك»، «نجح جيش الدفاع في إقليم كاراباخ في صد هجوم العدو الواسع النطاق الذي بدأ اليوم». وأضافت «شنت قواتنا هجومًا مضادًا في اتجاه واحد، بينما تجري الآن معارك دفاعية عنيفة على جبهات أخرى». ونشرت ستيبانيان فيديو للمعارك الدائرة وعلقت عليها قائلة، «هزيمة مركبات العدو المدرعة وتراجع وحداته».





واتهم المتحدث الآخر باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في «فيسبوك»، أذربيجان باستخدام أسلحة بعيدة المدى في قصف أهداف مدنية حيوية في كاراباخ. وقال: «انتقلت أذربيجان إلى شن ضربات باستخدام صواريخ بعيدة المدى على مرافق البنى التحتية المدنية التي قد يؤدي تدميرها إلى كوارث بيئية».





وأكدت الوزارة في بيان مقتل 51 مسلحًا انفصاليًا أرمينيًا إضافيين من قوات ناجورنو كاراباخ خلال المعارك التي تجري منذ سبعة أيام بين الانفصاليين الأرمن وقوات أذربيجان. ونُشرت قائمة تضم أسماء القتلى ال51 على موقع الحكومة الأرمينية. وترتفع بذلك الحصيلة الرسمية للمعارك إلى 242 قتيلًا من كلا الجانبين.





كما أعلنت حكومة أرمينيا من جانب آخر، عن فرض حظر على استخدام أي طائرات مسيرة داخل البلاد، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة. ووجه جهاز الأمن الوطني الأرمني في بيان له «تحذيرًا صارمًا» إلى جميع المواطنين والمنظمات في البلاد، مؤكدًا ضرورة الامتناع بشكل تام عن استخدام أي طائرات مسيرة، مهما كان نوعها وحجمها، مشيرًا إلى أن تحليقاتها قد يستدعي قلق الناس. وحث جهاز الأمن المواطنين على إبلاغ السلطات بشأن الأشخاص والمنظمات المسؤولين عن مخالفة هذا الحظر. ويأتي ذلك على خلفية استخدام القوات الأذربيجانية طائرات مسيرة خلال الجولة الجديدة من التصعيد في كاراباخ.