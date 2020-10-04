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أخبار العالم

رغم إصابته بـ كورونا.. ترامب يواصل أداء عمله داخل المستشفى.. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:56 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شيماء مصطفى
نشر البيت الأبيض، عدة صورة تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يواصل عمله داخل مركز والتر ريد الطبي، بعد ساعات من نقله إليه على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

وحسب صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، بدا ترامب في إحدى الصور، وهو يجلس على نفس المكتب الذي ألقى منه رسالة فيديو في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه يشعر "بتحسن كبير الآن".

كما يوجد إلى جانب تلك الغرفة التي يجلس بها، غرفة اجتماعات أخرى، ظهر فيها بمفرده أثناء قراءة المستندات والتوقيع عليها.

وكان ترامب أعلن عن مرضه في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، وتم نقله جوا من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من واشنطن.

وقال في مقطع فيديو من المستشفى أمس السبت إنه شعر "بتحسن كبير" لكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".

وأضاف: "أتيت إلى هنا وكنت أشعر بأنني على ما يرام، ولكنني أفضل بكثير الآن، وأعمل بجد من أجل العودة لأنه لا يزال علينا أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا - شعار حملته الانتخابية- وقمنا بعمل رائع في هذا الصدد لكن لا يزال هناك العديد من الخطوات لاتخاذها لإنهاء هذا العمل".

وكشف طبيب البيت الأبيض، اليوم الأحد، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وزوجته ميلانيا المصابين بفيروس كورونا.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن طبيب البيت الأبيض إن ترامب يبلي بلاء حسنا وأحرز تقدما كبيرا منذ تشخيصه بفيروس كورونا، مضيفا أنه لم يتجاوز المرحلة الصعبة بعد لكنه الفريق الطبي يشعر بتفاؤل حذر.

وتابع: "ترامب لم يصب بارتفاع في درجة الحرارة ولم يكن بحاجة لأكسجين إضافي".
رغم إصابته بـ كورونا.. ترامب يواصل أداء عمله داخل المستشفى.. صور
رغم إصابته بـ كورونا.. ترامب يواصل أداء عمله داخل المستشفى.. صور
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