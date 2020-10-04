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فن

رضوى الشربينى: ‏كل الأعمال بالنيات إلّا الحب بالأفعال

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت رضوى الشربينى: "كل الأعمال بالنيّات...إلّا الحُب بالأفعال".

وحازت التغريدة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

‏‎الحب كالحرب لايدخلها الا الرجال - ‏‎الافعال دائما تثبت صدق القول - ‏‎حب اي يا رضوي ده كان زمان خلاص


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يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني  وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لها: "انتي أحسن عند ربنا.
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