مش عارف يصالحها إزاي .. شاهد زوج يتلف كل الأجهزة الكهربائية في المنزل لسبب غريب





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن الشاب البريطاني البالغ من العمر 23 عاما، نشر صورا من مقاطع فيديو عبر حسابه على تيك توك يظهر خلالها وهو يتلف التلفاز والميكرويف والأدوات الصحية في المرحاض.





وكتب الزوج أنه يحاول استفزاز زوجته من خلال تلك الطريقة حتى تتحدث معه، فجاءت فكرة أن يتلف كل الأجهزة في المنزل حتى تطلب منه تصليحها وتنهي ذلك الصمت.





ويظهر في الصور الزوج وهو يحول لغة التلفاز من الإنجليزية إلى الإسبانية ، ويحاول رفع الأواني والأطباق في المطبخ إلى أرفف عالية لأن زوجته قصيرة، لتتحدث إليه وتطلب منه إعادتها مكانها ويكسر حالة الصمت التي قررت زوجته عقابه بها .





وسخر رواد التواصل الاجتماعي من تلك الأفكار التي وصفها البعض بــ" الجنون"، وكتب أحد الرواد أنه لا يمكن توقع رد فعل زوجته إذا شاهدت ما قام به في منزلها، فقد تتسبب تلك الأفكار في إنهاء الحياة بينهما.

نشر أحد مستخدمي تطبيق تيك توك، صورا له أثناء إتلافه للثلاجة والغسالة والمكواة بعد أن اختلف مع زوجته في الليلة السابقة، وقررت أنها لن تتحدث معه إلا إذا طلقها.