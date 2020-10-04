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تعليم

بناء على توجيهات الرئيس.. وزير التعليم العالي: دور محوري لأساتذة الجامعات في تشكيل الوعي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
نهلة الشربينى
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع لجنة تفعيل دور الجامعات في التوعية ضد المخاطر التي قد تضر بالبلاد، والذي عقد بمقر الوزارة، بحضور الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من أساتذة الجامعات من الأكاديميين والعلماء والباحثين في تخصصات الإعلام والثقافة والاقتصاد والسياسية، بالإضافة إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في اجتماعات عامّة أو متخصصة على أهمية قيام مؤسسات التعليم، وفي مقدمتها الجامعات، على القيام بدورها في نشر الوعي وتحصين المجتمع وخاصة الشباب ضد دعاوي ومحاولات هدم الدولة ونشر الشائعات والأكاذيب. 

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية البالغ بضرورة مواجهة التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على فكر الشباب خاصة والوعي المجتمعي عامة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسيّة أكدت  أهمية مشاركة أساتذة الجامعات المصرية بما لهم من خبرة وعلم ووعي، في توعية وتثقيف الشباب ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة التي تستهدف الدولة المصرية، وذلك من خلال منهج علمي يهدف إلى اظهار الحقائق وبيان زيف وإدعاءات من يهدف إلى اسقاط الدولة المصرية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى ضرورة البعد عن الأساليب النمطية في التعامل مع تلك المشكلة، وضرورة وضع تصور متكامل ينطوي على خطة تنفيذية يتم تفعيلها بشكل مستدام مع بداية العام الدراسي الجديد، وتعريف الشباب بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وكيفية التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال أسلوب مبتكر يؤتي ثماره بشكل جيد وسريع.

وأشار الوزير إلى المسئولية المجتمعية المشتركة للقيام بتوعية وتثقيف الشباب من خلال مشاركة العديد من الجهات المعنية ومنها الجامعات، وذلك من خلال تفعيل الدور التربوي والتوعوي للجامعة، بشكل يحافظ على مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة المصرية ويساهم في تطوير الوعي لدى الشباب المصري بمساعدة المجتمع الجامعي، وذاك في ضوء ما تواجهه مصر من تحديات في الداخل والخارج، والعمل على تنمية الحس الوطني لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي من هيئات تدريس وطلاب وهيئات معاونة وموظفين، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على المجتمع.

وقدم الدكتور سامي عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، عرضًا تقديميًا يحتوي على خطة لتفعيل الدور الجامعي في توعية وتثقيف الشباب في إطار برنامج زمني محدد.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بضم بعض من أساتذة العلوم الاجتماعية بالجامعات المختلفة للمشاركة في بلورة خطة تنفيذية يبدأ تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد.
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