صحفي سوداني: مصر من أكثر الدول الداعمة لاتفاق السلام.. فيديو

قال عثمان الميرغني، الكاتب الصحفي السوداني، تعليقا على اتفاق السودان وحركات الكفاح المسلح، إن الحرب الأخيرة خلفت مئات القتلى والمشردين والنازحين، لافتا إلى أنه كان هناك رغبة كبيرة من حركات الكفاح المسلح لعقد اتفاقية سلام، خاصة بعد نجاح الثورة السودانية.





وأضاف عثمان الميرغني، عبر سكايب، لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر كانت من أكثر الدول الداعمة لحركة السلام بالسودان، وساهمت في عبور السودان بالكثير من الصعوبات، ودخول مرحلة المفاوضات.





كان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السياسي السوداني وجه الشكر للدول التى ساهمت فى توقيع اتفاقية السلام ومنها مصر.





ومن اللافت للنظر أن البرهان بعد انتهاء كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أنه طالب الفرقة الموسيقية الموجودة عزف اغنية الجميع فى السودان التى يعشقها حسب وصفه.





وتفاعل رئيس المجلس السياسي السوداني، مع كلمات الأغنية، وبدأ يغني مع الفرقة الموسيقية مرددا "سودان بلادنا وكلنا إخوان" كما تفاعل معه الحاضرون.





وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، إن مصر لديها قناعة بأن تنفيذ اتفاق السلام فى السودان يعد أكثر أهمية من التوقيع عليه، موضحا أن الاتفاق يحمل الكثير من الالتزامات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية.



