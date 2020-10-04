طفل كل ٢٠ ثانية.. القومي للسكان: مصر الـ 14 عالميا في النمو السكاني.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن أكبر خطر يواجه مصر، ويعيق عمليات التنمية، هو خطر النمو السكاني، وخاصة في التاريخ الحديث.





وأضاف الدكتور عمرو حسن، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر أمس سجلت 101 مليون نسمة، لافتا إلى أن مصر سجلت مليون نسمة في أقل من 8 أشهر.





وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إلى أن كل عشرين ثانية نزيد فردا واحدا، وفي اليوم أكثر من ألف طفل، وتسجل المركز الـ 14 في العالم في النمو السكاني.





ولفت "حسن"، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتنظيم الاسرة بخصائصها السكانية، وليس فقط بعددها، موضحا أن مصر فتحت ملف تنظيم الأسرة منذ مايقرب من 55 عاما.





وأوضح "حسن"، أن مصر حققت نجاحات كثيرة في ذلك الملف، والقليل من الإخفاقات، لافتا إلى أن مصر زادت في عدد سكانها بشكل ملحوظ في عام 2020.



