AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طفل كل ٢٠ ثانية.. القومي للسكان: مصر الـ 14 عالميا في النمو السكاني.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
النمو السكاني
النمو السكاني
نورهان رأفت
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن أكبر خطر يواجه مصر، ويعيق عمليات التنمية، هو خطر النمو السكاني، وخاصة في التاريخ الحديث.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر أمس سجلت 101 مليون نسمة، لافتا إلى أن مصر سجلت مليون نسمة في أقل من 8 أشهر.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إلى أن كل عشرين ثانية نزيد فردا واحدا، وفي اليوم أكثر من ألف طفل، وتسجل المركز الـ 14 في العالم في النمو السكاني.

ولفت "حسن"، إلى أن الدولة المصرية تسعى لتنظيم الاسرة بخصائصها السكانية، وليس فقط بعددها، موضحا أن مصر فتحت ملف تنظيم الأسرة منذ مايقرب من 55 عاما.

وأوضح "حسن"، أن مصر حققت نجاحات كثيرة في ذلك الملف، والقليل من الإخفاقات، لافتا إلى أن مصر زادت في عدد سكانها بشكل ملحوظ في عام 2020.

وعقدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخميس الماضي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.


وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة، أن قضية السكان هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في تنفيذ المنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة، وأوضحت أنه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لتلك المنظومة لعرضها على رئيس الوزراء.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ومازال البحث جاريا عن حل جذري.. الزيادة السكانية آفة زعماء مصر.. اشتكى منها ناصر والسادات ومبارك والسيسي

عمرو حسن: الزيادة السكانية أكبر من قدرة الدولة.. ومصر تحاربها منذ 55 عاما.. والزواج المبكر وعمالة الأطفال والفقر أهم أسبابها

القومي للسكان: زدنا مليون نسمة في أقل من 8 أشهر.. فيديو

ترشيحاتنا

عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء

بعد خضوعها لتجربة لقاح كورونا.. أحلام تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

الأرصفة وساحات السيارات.. شاهد صدى البلد يرصد عملية تطوير المحاور بمدينة نصر

هاتف متكامل.. تعرف على إمكانات هاتف +vivo X50 Pro الخارقة

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

لأول مرة منذ 40 عاما.. واشنطن ترسل سفينة حربية إلى اليونان

صالح جمعة يثير الجدل قبل ساعات من مباراة الأهلي والمقاولون العرب

مؤمن زكريا بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد

بعد موجة من الجدل.. التفاصيل الكاملة لأزمة انقطاع بث قناة الزمالك

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

الحديث غير مقبول.. شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب موسيماني مدرب الأهلي الجديد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على وحش تويوتا الجديد للطرق الوعرة.. فيديو وصور

مجرد رقم.. نجمات تألقن بعد الخمسين بجلسات تصوير آخرهن لبلبة وليلى علوي

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة