برلماني: سعي الدولة لتوطين صناعة السيارات يكلل نجاحات الرئيس السيسي

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتوصية لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإشراك القطاع الخاص فى إنشاء شبكة شواحن السيارات الكهربائية، قائلا: "الرئيس السيسي يوجه دائما بمواكبة التطورات التكنولوجية والعمل على التخلص من تلوث البيئة وتوطين صناعة السيارات يكلل نجاحاته خلال السنوات الماضية".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، لذلك المستهلك يدرس قراره جيدا، فإذا حدث أى عطل في هذه السيارات بأى محافظة فلابد أن يكون هناك بنية تحتية تساعده للتعامل مع أى عطل، مشيرا إلى أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع؛ بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجها عالميا للحفاظ على البيئة.





يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أوصت بالتوسع فى إنتاج السيارة الكهربائية لما له من مردود اقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المردود البيئى الإيجابى، لافتة إلى أهمية الإسراع فى إقامة محطة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية بكافة أنوعها من ملاكى وأجرة وأتوبيسات، وأن يكون ذلك سابقًا لمرحلة إنتاجها واستخدامها، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بجانب وزارة الكهرباء فى إنشاء شبكة الشواحن للسيارات الكهربائية.





وأشارت، إلى أهمية أن تتضمن عقود الشراكة مع الشركاء الأجانب الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى وذلك لتوطين صناعة السيارات فى مصر لما لها من مردود إيجابى على الصناعة، والاقتصاد المصرى.