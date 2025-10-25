قبل ديربي الأرض .. موعد مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني

يستضيف غدا الأحد فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو فى الكلاسيكو الأول هذا الموسم ضمن مباريات الدورى الإسباني.



ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية مميزة في الموسم، وجمع "الملكي" 24 نقطة.

بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

السبت 25 أكتوبر

جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرًا

إسبانيول ضد إلتشيه - 5:15 مساء

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء

فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء



الأحد 26 أكتوبر

ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء

ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء

أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء

رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الاثنين 27 أكتوبر

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء.



جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025_2026

1- ريال مدريد – 24 نقطة



2- برشلونة – 22 نقطة



3- فياريال – 17 نقطة



4- أتلتيكو مدريد – 16 نقطة



5- ريال بيتيس – 16 نقطة



6- إسبانيول – 15 نقطة



7- إلتشي – 14 نقطة



8- أتلتيك بلباو – 14 نقطة



9- إشبيلية – 13 نقطة



10- ألافيس – 12 نقطة



11- رايو فايكانو – 11 نقطة



12- خيتافي – 11 نقطة



13- أوساسونا – 10 نقاط



14- فالنسيا – 9 نقاط



15- ليفانتي – 8 نقاط



16- مايوركا – 8 نقاط



17- سيلتا فيغو – 7 نقاط



18- ريال سوسيداد – 6 نقطة



19- ريال أوفييدو – 6 نقاط



20- جيرونا – 6 نقاط.

