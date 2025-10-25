قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل ديربي الأرض .. موعد مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وبرشلونة
يسري غازي

يستضيف غدا الأحد فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو فى الكلاسيكو الأول هذا الموسم ضمن مباريات الدورى الإسباني.


ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد بداية مميزة في الموسم، وجمع "الملكي" 24 نقطة.

بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في واحدة، وخسر في مثلها.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

السبت 25 أكتوبر

جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرًا

إسبانيول ضد إلتشيه - 5:15 مساء

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء

فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء


الأحد 26 أكتوبر

ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء

ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء

أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء

رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الاثنين 27 أكتوبر

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء.


جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025_2026

1- ريال مدريد – 24 نقطة


2- برشلونة – 22 نقطة


3- فياريال – 17 نقطة


4- أتلتيكو مدريد – 16 نقطة


5- ريال بيتيس – 16 نقطة


6- إسبانيول – 15 نقطة


7- إلتشي – 14 نقطة


8- أتلتيك بلباو – 14 نقطة


9- إشبيلية – 13 نقطة


10- ألافيس – 12 نقطة


11- رايو فايكانو – 11 نقطة


12- خيتافي – 11 نقطة


13- أوساسونا – 10 نقاط


14- فالنسيا – 9 نقاط


15- ليفانتي – 8 نقاط


16- مايوركا – 8 نقاط


17- سيلتا فيغو – 7 نقاط


18- ريال سوسيداد – 6 نقطة


19- ريال أوفييدو – 6 نقاط


20- جيرونا – 6 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى الدوري الإسباني


يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مواجهة مرتقبة من كل عشاق كرة القدم لحساب كلاسيكو الأرض ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

فريق ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن برشلونة، ما يمنح المباراة زخمًا استثنائيًا، لأن فوز الكتالوني يعني تصدره لترتيب المسابقة وإزاحة الملكي عنها.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكلاسيكو الذى يجمع بين فريق برشلونة ونظيره فريق ريال مدريد في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المؤكد أن تقوم بإذاعة مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

