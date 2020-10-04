بشرى سارة لكبار السن من سكان القاهرة.. فيديو

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن توجهات القيادة السياسية والدولة لجميع المحافظين إطلاق مبادرات لجميع الفئات التى تخدم مصلحة الوطن فى جميع المجالات من خلال تيسير الأمور لهم، مما يعمل على حالة رضا وثقة في دولتهم.









إبراهيم عوض، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن محافظ القاهرة تواصل مع وزير النقل العام للتعرف على احتياجات تلك الفئات عرفانا بالجميل لهم فى جميع المجالات. وأضاف





المتحدث باسم محافظة القاهرة، إلى أن المحافظ قرر أن من يتجاوز سن الـ 70 عاما ركوب المواصلات العامة بالمجان، وبالنسبة لعمر الـ 60 عاما بنصف تذكرة، ولا يحتاج غير إظهار بطاقته الشخصية للمحصل، مؤكدًا تم توجيه جميع المحصلين للتنفيذ. وأشارأنه









وأوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه تم تنفيذ القرار بالفعل، وأن رئيس هيئة النقل العام اجتمع بالسائقين والمحصلين وأكد عليهم القرار، لافتا إلى أن هناك متابعة لهذا القرار من قبل النقل العام.







