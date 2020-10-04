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برلمان

برلماني يتقدم ببيان عاجل لاستغلال مراكز شباب السويس في المؤتمرات الانتخابية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:03 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال
معتز الخصوصى
تقدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، استنادا واعمالًا لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية موجه لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة ووزير الإدارة المحلية حول مخالفة عدد من مراكز الشباب بالسويس التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمملوكة للدولة فى إقامة مؤتمرات ودعاية انتخابية وسياسية،وهو مخالف للقانون بإقامة أي أعمال سياسية في المنشأت التابعة للدولة التى لابد ان تلتزم الحياد بين المرشحين والأحزاب السياسية وعدم إقامة أي فعاليات دعائية.
 
وأضاف النائب فى بيان صحفى له أن محافظة السويس شهدت خلال الأيام الماضية مخالفة القانون من قبل بعض مراكز الشباب بالسويس باقامة مؤتمرات وندوات تنظمها احد الاحزاب السياسية.
 
وتابع: بالإضافة الى استغلال هذه المراكز فى الدعاية الانتخابية لبعض مرشحي مجلس النواب وهو استغلال لأملاك الدولة فى دعم مرشحين فى الانتخابات وإقامة فعاليات سياسية لهم لتأييدهم مما يعد مخالفة للقانون وفرص الدعاية والتى لم تبدأ رسميًا حتى الآن.
 
ومن هذا المنطلق وإعمالًا لمبدئ الشفافية واحترام الدستور والقانون بعدم استغلال ممتلكات الدولة فى المحافظات فى أي دعاية انتخابية او اقامة فعاليات سياسية واهمية الحياد بين المرشحين من قبل اجهزة الحكومة وعدم استغلال امكانياتها لصالح أي مرشح وآملين أن تكون الحكومة على مسافة واحدة وبعدم الإضرار بالانتخابات البرلمانية وإعادة مشهد الفساد قبل حكم مبارك.
 
واختتم: برجاء التفضل بتوجيه هذا البيان العاجل الى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والإدارة المحلية.
برلماني يتقدم ببيان عاجل لاستغلال مراكز شباب السويس في المؤتمرات الانتخابية
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