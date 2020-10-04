بمكياج صاخب.. نسرين طافش تستعرض جمالها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بحزام رفيع كشف عن رشاقتها، كما جمع الفستان بين اللون اللبني والأبيض.
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وانتعلت نسرين طافش حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عال باللون الرمادي، فيما ارتدت حقيبة متوسطة الحجم باللون الهافان، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات العصرية و الجذابة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على أنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.
ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة