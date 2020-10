بمكياج صاخب.. نسرين طافش تستعرض جمالها في أحدث ظهور

View this post on Instagram

أبارك لاصدقائي و متابعيني من العراق الحبيب في #اليوم_الوطني_العراقي .. حمى الله بلاد الرافدين بلاد الاصالة و العراقة و الناس الحلوة .. و حمى الله بلادنا العربية و العالم اجمع 🇮🇶♥️