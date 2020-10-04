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محافظات

رى أسوان: إنشاء محلات ذات طابع جمالى على أعمال تغطية مخر السيل .. شاهد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:37 م
انشاء محلات
انشاء محلات
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال التطوير والتجميل وإنشاء المحلات ذات الطابع الجمالى على مخر السيل الرئيسى داخل نطاق مدينة أسوان .

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أن تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية يأتى ضمن خطة الإدارة لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة ، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.

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وأضاف محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما.

وتابع أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بناء على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى ، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى ، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وذلك تحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بأسوان ، وأيضًا مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى.

وتسكتمل الأجهزة المعنية داخل قطاع الموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال المشروع القومى المتكامل لتأهيل الترع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الإنتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوى لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى ، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية.
رى أسوان: إنشاء محلات ذات طابع جمالى على أعمال تغطية مخر السيل .. شاهد
رى أسوان: إنشاء محلات ذات طابع جمالى على أعمال تغطية مخر السيل .. شاهد
رى أسوان: إنشاء محلات ذات طابع جمالى على أعمال تغطية مخر السيل .. شاهد
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