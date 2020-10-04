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حوادث

الأعلى للقضاء مهنئا وزير الدفاع بذكرى 6 أكتوبر: أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:24 م
الفريق أول محمد ذكي
الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والانتاج الحربي
محمد عبدالله
أرسل المستشار عبدالله عمر شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي  وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

وجاء في البرقية: "يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بأصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة الإحتفال  بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذي سيظل رمز للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة و برجال القوات المسلحة المصرية البواسل مع أصدق التمنيات بالتوفيق في أداء رسالتكم داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي وأن يحفظها من كل مكروه وسوء وكل عام وسيادتكم والشعب المصري بخير.

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