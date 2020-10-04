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رياضة

بتهمة التحريض.. شكوى جديدة من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
عمرو الحلواني
تلقت اللجنة الأولمبية اليوم الأحد شكوى رسمية من نادي الزمالك ممهورة بخاتم النادي وتوقيع مديره التنفيذي بالإنابة اللواء علاء مقلد.

وقدم الزمالك شكوى ضد  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين بسبب ما صدر عنهم من ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه
وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء.

و أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة المهندس ياسر إدريس  وهو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة.

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