بتهمة التحريض.. شكوى جديدة من مرتضى منصور ضد محمود الخطيب

تلقت اللجنة الأولمبية اليوم الأحد شكوى رسمية من نادي الزمالك ممهورة بخاتم النادي وتوقيع مديره التنفيذي بالإنابة اللواء علاء مقلد.
وقدم الزمالك شكوى ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين بسبب ما صدر عنهم من ألفاظ وعبارات اعتبرها الشاكي تحريضا في حقه
وطلب نادي الزمالك اتخاذ اللازم حيال ما تضمنته الشكوى من اتهامات لمسئولي القلعة الحمراء.
و أحالت اللجنة الشكوى ومضمونها إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة المهندس ياسر إدريس وهو المسار الطبيعي لمثل هذه الشكاوى، لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها ثم عرض الأمر على مجلس الإدارة.