AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:13 م
جامعة الوادى الجديد
جامعة الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
بدأت جامعة الوادي الجديد، والمكتب الفرعى للجامعة بمدينة موط  التابع لمركز الداخلة في استقبال الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة الست للعام الجامعي الجديد 2021/2020، لإجراء  الفحوصات والكشف الطبي (رمد - باطنه - جلدية - عظام) وفق الجدول الزمني المحدد لكل كلية.

وشارك اتحاد طلاب الجامعة والطلاب القدامى  فى استقبال الطلاب الجدد، وتيسير تقديم الخدمة لهم، وتعريفهم بالضوابط واللوائح  التي يتم اتباعها  وفقا لكل كلية داخل الحم الجامعي .
اقرا ايضا:

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة  إنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية  والاخذ في الاعتبار اجراءات التباعد بين الطلاب.
واشا ر إلى إنه تم تقسيم طلاب الكليات طبقا لجدول زمنى لتجنب الازدحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة، وذلك حرصا علي سلامة الطلاب. 
وأضاف رئيس الجامعة  أنه سيتم إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد يصاحبهم طوال فترة دراستهم بالجامعة، مؤكدًا أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان من خلال برتوكول تعاون مع كلية الطب ومستشفيات جامعة اسيوط،  وذلك في إطار سعي الجامعة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية الصحية  لأبنائها، والحرص على مستقبلهم التعليمي وسلامتهم الصحيةة.

بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور
بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور
بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور
بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور
بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشفى الطلبة بالجيزة يستقبل طلاب جامعة القاهرة الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم

مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة تستقبل طلاب كلية التمريض ..غدا

مستشفى الطلبة تستقبل طلاب كلية التمريض اليوم لإجراء الكشف الطبي

طلبة كلية التمريض جامعة القاهرة يستكملون إجراءات الكشف الطبي لليوم الثاني

مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة تستقبل طلاب كلية الهندسة.. غدا

طلبة هندسة القاهرة يستكملون إجراءات الكشف الطبي لليوم الثاني

ترشيحاتنا

عدوى خطيرة تقتل 23 شخصًا في أسبوع بدولة إفريقية

مفاجأة 2021.. عصام كاريكا يعلن عن تعاونه مع سمية الخشاب

اتحاد الكرة يطالب الأهلي والزمالك بحضور 6 لاعبين.. اعرف السبب

الأهلي يدرس الاعتماد على صالح جمعة في المباريات المقبلة خوفا من «فيفا»

الدم بقى مياه.. يقتل شقيقه المريض نفسيا بالشرقية بمساعدة والدتهما

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الطائرات الحربية إلى السيارات الفارهة.. تعرف على قصة إنشاء BMW

بعد إثارتهما للجدل.. شاهد صورا تجمع بين ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو

أودي تطرح Sportback A3 الهاتشباك الجديدة.. صور