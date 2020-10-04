بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة الوادي الجديد.. صور

بدأت جامع ة الوادي الجديد ، والمكتب الفرعى للجامعة بمدينة موط التابع لمركز الداخلة في استقبال الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة الست للعام الجامعي الجديد 2021/2020، لإجراء الفحوصات والكشف الطبي (رمد - باطنه - جلدية - عظام) وفق الجدول الزمني المحدد لكل كلية.





وشارك اتحاد طلاب الجامعة والطلاب القدامى فى استقبال الطلاب الجدد، وتيسير تقديم الخدمة لهم، وتعريفهم بالضوابط واللوائح التي يتم اتباعها وفقا لكل كلية داخل الحم الجامعي .

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وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة إنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية والاخذ في الاعتبار اجراءات التباعد بين الطلاب.

واشا ر إلى إنه تم تقسيم طلاب الكليات طبقا لجدول زمنى لتجنب الازدحام والتكدس، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة، وذلك حرصا علي سلامة الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أنه سيتم إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد يصاحبهم طوال فترة دراستهم بالجامعة، مؤكدًا أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان من خلال برتوكول تعاون مع كلية الطب ومستشفيات جامعة اسيوط، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية الصحية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم التعليمي وسلامتهم الصحيةة.



