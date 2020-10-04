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برلمان

"أبو شقة" يكلف "بدراوي" بتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات النواب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:11 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب
معتز الخصوصى
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتكليف فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب بتشكيل لجنة مهمتها متابعة عملية انتخابات مجلس النواب حتى إعلان النتيجة النهائية وتقديم كافة أشكال الدعم لمرشحي الوفد على المقاعد الفردية وتذليل أية عقبات قد تواجه المرشحين.

الجدير بالذكر أن حزب الوفد يُشارك في انتخابات مجلس النواب على كافة المقاعد الفردية في كافة محافظات الجمهورية.

كما، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، استئناف نشاط معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب وعميد المعهد.

وتقرر أن يبدأ المعهد نشاطه بندوة عامة عن أهمية المشاركة السياسية والمجتمعية في انتخابات مجلس النواب الحالي، يحاضر فيها عدد من أساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين والمتخصصين والشخصيات العامة.

كما تقرر فتح باب التقديم للدارسين بالمعهد في الدورة التي تستمر لمدة شهرين على أن يحصل أصحاب المركز الأول والثاني والثالث من الدارسين على مكافآت مادية في نهاية الدورة تقديرا لتميزهم خلال الدورة، ويمنح جميع الدارسين شهادة معتمدة من حزب الوفد باجتياز الدورة.

يذكر أن معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد توقف نشاطه في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، هذا وسيتم تحديد موعد لتقديم الطلبات للمشاركة في الدورة مواعيد الدراسة من خلال جريدة وبوابة الوفد.
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