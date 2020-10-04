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رياضة

لا كورونا .. محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:27 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل، في ختام منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم " بريميرليج ".


وشهد التشكيل تواجد المصري محمد صلاح أساسيًا بعد شائعات إصابته بـ فيروس كورونا، ليتم نفي تلك الشائعة بشكل رسمي.


وجاء تشكيل ليفربول لملاقاة أستون فيلا كالآتي:


في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - نابي كيتا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ديجو جوتا - روبرتو فيرمينو


وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب فيلا بارك معقل فريق أستون فيلا.


ويغيب كل من السنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا عن المباراة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
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