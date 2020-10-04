الغضبان يبحث مع رئيس جهاز التعمير تطورات المشروعات في بورسعيد

واستعرض المحافظ مع الحضور ، آخر تطورات العمل فى عدد من المشروعات الحالية ، مؤكدا دعمه لكافة أنواع التعاون بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء ، وتناول اللقاء كافة الجوانب المتعلقة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بعدد من المشروعات ، بما يضمن الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة ، و تنفيذ الاعمال على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة













وأكد المحافظ على أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسواق ، وتوفير أفضل الخدمات للمستهلك ، وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، مشيدا بدور جهاز حماية المستهلك فرع بورسعيد ، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين ، والحرص على منع اى محاولة لاستغلال المستهلك ، وتقديم خدمات على اعلى مستوى. كما استقبل ، محافظ بورسعيد ،اليوم ، المهندسة سماح فايد ، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء ابراهيم مكى المشرف العام على جهاز حماية المستهلك ببورسعيد ومدن القناة ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .وأكد المحافظ على أهمية دور جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسواق ، وتوفير أفضل الخدمات للمستهلك ، وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ، مشيدا بدور جهاز حماية المستهلك فرع بورسعيد ، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين ، والحرص على منع اى محاولة لاستغلال المستهلك ، وتقديم خدمات على اعلى مستوى.