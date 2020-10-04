الغضبان يتفقد سير العمل بعدة مصانع ببورسعيد

وأشاد المحافظ بالمصنع والذى يعد صرحا صناعيا عظيما يعمل على أعلى مستوى من نظم التشغيل والتجهيز وكفاءة المنتج، ويذكر أن الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 14500 م٢ والمرحلة الثانية على مساحة 8000م٢، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500م٢ ويستوعب 500 عامل من أبناء بورسعيد، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه، وتشتمل مكونات المشروع فى المرحلة الأولى (خزانات الزيت الخام والمكرر ، وعنبر التعبئة للزيوت، والمبنى الإدارى، والخزان الأرضى للحريق وخزانات المياه للتشغيل ومبنى الغلايات، وعنبر مخزن المنتج التام، وغرف الكهرباء ، وسكن العمال).

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان أقسام وعنابر الشركة المختلفة، وتابع مراحل سير التعبئة والتغليف والاستماع إلى شرح مفصل عن كيفية عملية الإنتاج بجميع مراحلها داخل المصنع وذلك بالمرحلة الأولى منه.

فى إطار جولته الموسعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنطقة الصناعية، رافقه اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية.

وتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولته بالمنطقة الصناعية، بزيارة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجمع ٥٤ مصنع، لمتابعة آخر تطورات سير الإنتاج، حيث تم تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة، ومصنع داك لإنتاج الأحذية، ومصنع الباتروس لإنتاج الشنط.









وخلال الجولة، تم التعرف على مراحل العمل والإنتاج ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع المذكورة، حيث يمثل مجمع ال ٥٤ مصنع جنوب بورسعيد إضافة إلى الكيانات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.





وحرص المحافظ خلال متابعته سير العمل بمصنع إيدج للملابس الجاهزة، على التواصل مع العاملين للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمصنع و توفير سبل الراحة للعاملين، كما أبدى فخره بوجود طلاب التعليم الفنى والذين يواصلون العمل بالمصنع على أعلى درجة من الكفاءة نتيجة التدريب المستمر لطلاب التعليم الفنى خلال فترة الدراسة.





وأشاد محافظ بورسعيد ، بالمعدلات الإنتاجية لمصانع إيدج وداك والباتروس، بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى محافظة بورسعيد، مؤكدا ان بورسعيد حققت نجاحا كبيرا فى هذه التجربة الرائدة للمحافظة والتى تفتح المجال أمام الشباب للاستثمار وإقامة كيانات صناعية تدعم الاقتصاد المصرى، وتساهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى بالمحافظة، لافتا أننا ندعم المشروعات الصغيرة والتى تؤهل الشباب للاستثمار وتحقيق معدلات إنتاجية عالية.