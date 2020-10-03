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محافظات

الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:16 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد ، ووضعها بجراج المحافظة مع دفع رسم إيواء على أن يتم التعامل معها خلال ستة أشهر من خلال هيئة الخدمات الحكومية فى حال عدم قيام أصحابها بالتصرف فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء بحضور الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من الشباب.

 شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ القرار فى أسرع وقت ، على أن يتم البدء برفع السيارات المتهالكة من مدينة بورفؤاد أولا ، يتبعها كافة الأحياء بالمحافظة ، موضحا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية المقدمة فى كافة الأحياء.

وعقد  محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، فى إطار مواصلة متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء ، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد . ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وخلال اللقاء ، تم التأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه ، وذلك منعا لحدوث اى تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء ، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى مختلف الأحياء .


كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة ارسال كافة مخلفات الأحياء من القمامة لمصنع تدوير القمامة والذى يستوعب ٥٥٠ طن يوميا من القمامة وذلك حفاظا على تشغيل المصنع ، ومنع تواجد أى مخلفات داخل الأحياء ، والارتقاء بمستوى النظافة على اعلى مستوى.
الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد
الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد
الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد
الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد
الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد
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