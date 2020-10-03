الغضبان يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، برفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بجميع أحياء بورسعيد ، ووضعها بجراج المحافظة مع دفع رسم إيواء على أن يتم التعامل معها خلال ستة أشهر من خلال هيئة الخدمات الحكومية فى حال عدم قيام أصحابها بالتصرف فيها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء بحضور الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من الشباب.





شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تنفيذ القرار فى أسرع وقت ، على أن يتم البدء برفع السيارات المتهالكة من مدينة بورفؤاد أولا ، يتبعها كافة الأحياء بالمحافظة ، موضحا أن هذا الإجراء يأتى فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التنموية والخدمية المقدمة فى كافة الأحياء.





وعقد محافظ بورسعيد ، اجتماعا موسعا، فى إطار مواصلة متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء ، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد . ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد.