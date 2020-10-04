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فن

بشعر كيرلي.. هكذا تطل صبا مبارك على جمهورها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:43 م
صبا مبارك
صبا مبارك
محمد بدران



نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت صبا مبارك في الصورة ، بإطلالة أنيقة،حيث ارتدت سترة باللون ألابيض، وتركت شعرها كيرلي منسدل على الأكتاف وعلقت قائلة "بشوفك بقلبي⁦♥️⁩" 

كانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "حارس الجبل" الذي عرض في دراما رمضان المنقضي، وشاركها البطولة منذر رياحنة.

وشاركت صبا مبارك، فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "عبور" الأردني الذي لاقي استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت صبا عدد من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

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بشوفك بقلبي ❤️

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