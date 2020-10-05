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توك شو

وضع بصماته على الفريق.. شاهد ما قاله شوبير عن مدرب الأهلي الجديد وأزمة ساسي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
رحب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير بالإعلامية لميس الحديدي بإنضمامها لشبكة قنوات لميس الحديدي،قائلا إن الإعلامية لميس الحديدي مثال للمصداقية  و يعتز دائما بمهنيتها . 

وأكد شوبير خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها الجديد «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، أنه في مباراة اليوم فاز الأهلي على المقاولون العرب  بعد تقديمه لعرض رائع و المفاجأة أن المدرب خلال فقط يوم واحد أستطاع تغيير طريقة لعب الفريق بالكامل. 

وأضاف شوبير، أن المدرب الجديد للنادي الأهلي وضع بصماته على الفريق، مشيرا إلى أن المدرب موسيماني هو أول مدرب أفريقي يدرب النادي الأهلي لكنه ليس الأول في مصر  لذلك فإن الإعلام الجنوب أفريقي و رئيس جنوب أفريقيا يهنئ المدرب على منصبه الجديد في النادي الأهلي و ذلك دليل على مكانة النادي الأهلي في أفريقيا.

ونوه إلى أنه سعيد بمشاركة نجله مصطفي شوبير في المباراة كحارس مرمى للنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد أن أبنه يلعب في نفس مكانه و ناديه الذي يحبه و قد تفاجأ من أداء أبنه في الملعب.

وأضاف أن فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الدوري المصري لكنه يجب ألا يتعدي حدود الادب مع الحكام مثلما فعل، مشيرا إلى ان اللجنة التأديبية في إتحاد الكرة المصري في منتهي الحيادية في التعامل مع اللاعبين.          
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