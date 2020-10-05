شاهد.. فتاة عالقة داخل غسالة ملابس وفرقة طوارئ تتدخل لإنقاذها.. فيديو





داخل سكن طالبات مشترك تجرأت فتاة تدعى «روزي كول» تبلغ من العمر 21 عامًا على دخول غسالة ملابس، ولكنها علقت بداخلها.

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فبعد أن تحركت روزي في طريقها إلى الداخل، انتهت بالتعثر داخل الماكينة واضطر زملاؤها في الشقة إلى الاتصال بخدمات الطوارئ.





استمرت عالقة داخل الغسالة حوالي 20 دقيقة واستغرق الأمر 3 رجال إطفاء لإنقاذ الطالبة المتهورة بنجاح، وقالت روزي التي تدرس في جامعة هال شرق يوركشاير، مازحة أنه رجال الإطفاء بدلًا من أن ينقذوا القطط في الأشجار، فإنهم الآن ينقذون الطلاب في مجففات الملابس.





وأضافت: "اعتقدت أنني لائقة جسديًا للدخول في الغسالة، وقررت أن أجربها ولدهشتي بدا الأمر أسهل مما كنت أعتقد في البداية، لكن لم يكن الأمر كذلك حتى تعثرت بالداخل ووجدت ساقي متقاطعتين ورائي، فأدركت أنني لا أستطيع الخروج.



