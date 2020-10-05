أخبار التوك شو.. لحظة خروج ترامب من المستشفى ليطمئن أنصاره.. وما يقارب 10 ملايين طالب معافون من المصاريف.. ومرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي





نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» لحظة خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس كورونا المعروف بـ «كوفيد 19» بعد تحسن صحته.

وأعلن الفريق الطبي المعالج أن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وخرج من المستشفى، كما أعلن في المؤتمر الصحي بعد التأكد من حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وعاد الرئيس الأمريكي إلى مقر إقامته بالمستشفى عقب خروجه لتحيه أنصاره، ليرسل لهم رسالة خلال زيارة سياسية قصيرة.





كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب خروجه من المستشفى أثناء علاجه من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، أنه خرجت من مستشفى ولتر ريد العسكري لتحية أنصاري الموجودون خارج المستشفى، حسبما ذكرته قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، مساء الأحد، معلقا: أنه تعلم الكثير بشأن فيروس كورونا.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن قرارات وزارة التربية والتعليم التي صدرت اليوم بخصوص عودة الدراسة كانت بالتنسيق مع وزارة الصحة وهناك حملة ستقوم بها وزارتا الصحة والتعليم لتوضيح مجريات الامور لأولياء الامور والطلاب .

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ،: أننا طلبنا من جميع مديريات التربية والتعليم في مصر علي مستوى 55 ألف مدرسة ان تقوم بعمل جدول لتنظيم حضور الطلاب حتى نستطيع تطبيق التباعد الاجتماعي في الفصول .





واستكمل : أنه إذا حدث وأصيب أكثر من طالب في نفس الفصل خلال اسبوعين يتم أخذ قرار من الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بغلق الفصل ومن يأخذ القرار ليس الفيس بوك او جروبات الأهالي ولكن الإدارتين التعليمية والصحية هما صاحبتا القرار .





علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».

وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله- مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الأطفال المعافين من المصاريف يصل إلى 10 ملايين من ضمن 23 مليون موجودين أي ما يقارب 40% من طلاب مصر.

وأصاف شوقي أن الوزارة تعمل في انسجام بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع ضوابط للدراسة في المدارس وكيفية التعمل مع أي إصابة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك قنوات تعليمية على أعلى مستوى وسنكون جاهزين بكل الإمكانيات للعام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر.





قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المتقدمين، حيث وصل العدد إلى 194 ألف طلب، ثم المنوفية والقليوبية من حيث الأعداد.

وتابع "قاسم" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن محافظة البحيرة والقليوبية كان عدد المتقدمين بهم خلال الأسبوع الماضي مرتفع، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تدخل سباق العدد بقوة خلال الأسبوع الماضي أيضا، وكذلك الأمر للشرقية.



