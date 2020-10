أخبار التوك شو.. لحظة خروج ترامب من المستشفى ليطمئن أنصاره.. وما يقارب 10 ملايين طالب معافون من المصاريف.. ومرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعليقها على سؤال مذيعة "سكاي نيوز"، حول "متي يجني المصريون ثمار الإصلاح"، إنه كان من المتوقع أن تشهد مصر نمو اقتصادي إيجابي في 2020، ولكن أزمة كورونا كان لها تداعيات أخري، وتسببت في الإغلاق الكبير على مستوى العالم.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لخفض مستويات البطالة، ومن الأولويات الآن دعم فرص العمل للقطاع الخاص.

علقت الفنانة ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها قائلة " أنا بحب الستات جدًا وينحاز ليهم ودايمًا يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية ".





وتابعت قائلة " عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا وإن الست دي قوية جدًا لانها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق وعندما رفض اقدمت على طلب الخلع وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه " ENOUGH IS ENOUGH ".