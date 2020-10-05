أخبار التوك شو.. لحظة خروج ترامب من المستشفى ليطمئن أنصاره.. وما يقارب 10 ملايين طالب معافون من المصاريف.. ومرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي

نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» لحظة خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس كورونا المعروف بـ «كوفيد 19» بعد تحسن صحته.
وأعلن الفريق الطبي المعالج أن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وخرج من المستشفى، كما أعلن في المؤتمر الصحي بعد التأكد من حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعاد الرئيس الأمريكي إلى مقر إقامته بالمستشفى عقب خروجه لتحيه أنصاره، ليرسل لهم رسالة خلال زيارة سياسية قصيرة.
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب خروجه من المستشفى أثناء علاجه من فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، أنه خرجت من مستشفى ولتر ريد العسكري لتحية أنصاري الموجودون خارج المستشفى، حسبما ذكرته قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، مساء الأحد، معلقا: أنه تعلم الكثير بشأن فيروس كورونا.
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن قرارات وزارة التربية والتعليم التي صدرت اليوم بخصوص عودة الدراسة كانت بالتنسيق مع وزارة الصحة وهناك حملة ستقوم بها وزارتا الصحة والتعليم لتوضيح مجريات الامور لأولياء الامور والطلاب .
وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دي إم سي ،: أننا طلبنا من جميع مديريات التربية والتعليم في مصر علي مستوى 55 ألف مدرسة ان تقوم بعمل جدول لتنظيم حضور الطلاب حتى نستطيع تطبيق التباعد الاجتماعي في الفصول .
واستكمل : أنه إذا حدث وأصيب أكثر من طالب في نفس الفصل خلال اسبوعين يتم أخذ قرار من الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بغلق الفصل ومن يأخذ القرار ليس الفيس بوك او جروبات الأهالي ولكن الإدارتين التعليمية والصحية هما صاحبتا القرار .
علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».
وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله- مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الأطفال المعافين من المصاريف يصل إلى 10 ملايين من ضمن 23 مليون موجودين أي ما يقارب 40% من طلاب مصر.
وأصاف شوقي أن الوزارة تعمل في انسجام بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع ضوابط للدراسة في المدارس وكيفية التعمل مع أي إصابة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك قنوات تعليمية على أعلى مستوى وسنكون جاهزين بكل الإمكانيات للعام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر.
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المتقدمين، حيث وصل العدد إلى 194 ألف طلب، ثم المنوفية والقليوبية من حيث الأعداد.
وتابع "قاسم" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن محافظة البحيرة والقليوبية كان عدد المتقدمين بهم خلال الأسبوع الماضي مرتفع، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تدخل سباق العدد بقوة خلال الأسبوع الماضي أيضا، وكذلك الأمر للشرقية.
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد، مضيفة أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل على 1.8 مليون طفل معافين من المصاريف الدراسية، منهم 1.1 مليون طالب في مدارس حكومية.
وأكدت "القباج"، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، أن برنامج تكافل وكرامة متواجد منذ 6 سنوات، إضافةً إلى أن الوزارة دائمة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فالوزارة حاليًا تقود حملة لتوفير المستلزمات المدرسية ومستلزمات لأصحاب الإعاقات مثل 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين في الجامعات على مستوي 27 جامعة على مستوى الجمهورية.
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استثنت أبناء شهداء ثورة 25 يناير والأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وأبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب حلايب وشلاتين وشمال سيناء من دفع المصاريف الدراسية.
وأكد "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارة التضامن أضافت أبناء الأسر الأولى بالرعاية من الطلاب الذين لن يدفعوا المصاريف ليكون مجموع المبلغ الذي من المفترض دفعه للطلاب المعافين من المصاريف الدراسية حوالي مليار و200 مليون جنيه.
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن فاتورة تطوير العشوائيات بلغت 28 مليار جنيه.
وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: “نستهدف الوصول إلى صورة مصر بشكل حضاري عندما كانت في الثلاثينيات”، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة عشوائية بها 175 ألف وحدة وسيتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة بحلول 2020.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعليقها على سؤال مذيعة "سكاي نيوز"، حول "متي يجني المصريون ثمار الإصلاح"، إنه كان من المتوقع أن تشهد مصر نمو اقتصادي إيجابي في 2020، ولكن أزمة كورونا كان لها تداعيات أخري، وتسببت في الإغلاق الكبير على مستوى العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لخفض مستويات البطالة، ومن الأولويات الآن دعم فرص العمل للقطاع الخاص.
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الرقمنة يشير الي انه مشروع قومي، مشيرا إلى الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف طلعت، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن هناك دعما رئاسيا متواصلا لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة المصريين، لافتا إلى أن وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.
أحمد موسى: محمد أبو العينين له علاقات دولية كبيرة.. وقام بدور مهم عقب ثورة 30 يونيو
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالبرلماني ورجل الأعمال محمد أبو العينين، قائلا:" النائب محمد أبو العينين له علاقات دولية كبيرة وقام بدور مهم عقب ثورة 30 يونيو على المستوى الدولي".
وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" النائب أبو العينين التقى الأمين العام للأمم المتحدة عقب ثورة 30 يونيو لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر"، مضيفا أن النائب أبو العينين أكد للأمين العام للأمم المتحدة أن 33 مليون مصري قاموا بثورة 30 يونيو".
علقت الفنانة ياسمين صبري، على واقعة تقدم إحدى السيدات المصريات، بدعوى خلع من زوجها، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة “ياسمين”، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها قائلة " أنا بحب الستات جدًا وينحاز ليهم ودايمًا يزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية ".
وتابعت قائلة " عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جدًا وإن الست دي قوية جدًا لانها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق وعندما رفض اقدمت على طلب الخلع وهي نموذج للمرأة القوية تدرك اللحظة الفارقة التي تخبر زوجها فيه " ENOUGH IS ENOUGH ".