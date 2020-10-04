مش هتوقف ولا 4 أيام.. مرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي

علق مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».





وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله- مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.





وتابع مرتضى منصور «البرلمان رفض قرارات اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من البرلمان بذلك طبقا للأحكام». وتابع رئيس الزمالك: ”اللي بيحصل فضيحة عالمية، حسن مصطفى عميل لتميم” – على حد وصفه-.





وتساءل مرتضى منصور «هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداها».





ووجه حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى: «أنا وأنت على قوائم الاغتيالات، ولو الإخونجي عميل قطر أقوى مننا كلنا نبقى نروح».





وأكمل: «مخالفة اللجنة الأولمبية لمجلس النواب تسمى بلطجة»، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية.





وتابع رئيس القلعة البيضاء: «إذا وافق مجلس النواب على إجراء التحقيق معي، سأذهب على الفور كوني أحترم القانون، بدليل إني ذهبت إلى النيابة »، معلقا: «أنا مش فوق القانون، ولو هما بيتهموني إني مخبر لبلدي فأنت مخبر لأردوغان وتميم».