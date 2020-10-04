AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش هتوقف ولا 4 أيام.. مرتضى منصور: سأتقدم بشكوى لرئيس لجنة التحقيق بسبب قرار الأولمبية ضدي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:58 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حمزة شعيب
علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرارات اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 أعوام، قائلًا «هوديكم المحكمة الدولية، بتقولي إيقاف 4 سنين، وأنا بقولك ولا 4 أيام وبالقانون».

وأكد مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد"، أنه عثر على خطاب مرسل من حسن مصطفى إلى هشام حطب يتضمن اتهامات باطلة لرئيس الزمالك وسباب موجه إليه من الطرفين، – على حد قوله-  مشيرا إلى أن الشخص الذي حصل على الخطاب من مكتب حسن مصطفى مستعد للشهادة أمام النائب العام.

وتابع مرتضى منصور «البرلمان رفض قرارات اللجنة الأولمبية، وأكد أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس إلا بعد صدور قرار من البرلمان بذلك طبقا للأحكام».  وتابع رئيس الزمالك: ”اللي بيحصل فضيحة عالمية، حسن مصطفى عميل لتميم” – على حد وصفه-.

وتساءل مرتضى منصور «هل هشام حطب بيتحداني أنا ولا بيتحدى السلطة التشريعية، كيف يخرج لسانه لمجلس النواب ليلا ويتحداها».

ووجه حديثه إلى الإعلامي أحمد موسى: «أنا وأنت على قوائم الاغتيالات، ولو الإخونجي عميل قطر أقوى مننا كلنا نبقى نروح».

وأكمل: «مخالفة اللجنة الأولمبية لمجلس النواب تسمى بلطجة»، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى ضد رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «إذا وافق مجلس النواب على إجراء التحقيق معي، سأذهب على الفور كوني أحترم القانون، بدليل إني ذهبت إلى النيابة »، معلقا: «أنا مش فوق القانون، ولو هما بيتهموني إني مخبر لبلدي فأنت مخبر لأردوغان وتميم».
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا ينتظر مرتضى منصور حال الامتناع عن حضور جلسة التحقيق بالأولمبية.. مصدر يجيب

مش هسيبكم وهجيلكم بجماهير الزمالك.. مرتضى منصور يوجه تحذيرا لـ هشام حطب وحسن مصطفى

10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية

اللجنة الأولمبية ترد على شكوى مرتضى منصور.. فيديو

وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

مهزلة.. مرتضى منصور يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وحرمانه من مزاولة النشاط الرياضي

ترشيحاتنا

إبلاغ النيابة العامة.. الأولمبية تحسم مصير شكاوى الأهلي ضد رئيس الزمالك

طه إسماعيل يكشف عن موقفه من تولي موسيماني الإدارة الفنية للأهلي

لا توجد أي خصوصية لحياتي.. فايلر يكشف لأول مرة سر رحيله عن الأهلي

قنبلة كروية.. اللجنة الأولمبية تعلن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

فايلر: خيبت آمال جماهير الأهلي لكنني كنت مضطرا للرحيل

خالد الغندور يعلق على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول الفلفل الحار يوميا؟.. أهم الفوائد والأضرار

بالأوف شولدر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل الكنافة بالجبنة للشيف نجلاء الشرشابي