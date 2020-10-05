الاتصالات: الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع الرقمنة يشير الي انه مشروع قومي، مشيرا إلى الانتهاء من ميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الفترة المقبلة.









وأضاف طلعت ، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن هناك دعما رئاسيا متواصلا لمشروع مصر الرقمية لتحسين جودة المصريين، لافتا إلى أن وجود قاعدة مدربة من الكوادر التقنية يؤهل مصر للوصول لمكانة عالمية تستحقها.









وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أننا مستمرون في تدريب الشباب وإعداد كوادر مؤهلة لمصر الرقيمة، مشيرا إلى أن التحول إلى دولة رقمية أصبح أمرا حتميا.









وفي السياق نفسه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية يفتح الباب لبناء مصر الرقمية.









وتابع : مشروع ربط قواعد البيانات الحكومية بدأ عام 2016، لافتا إلي التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الكترونيا.









وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أننا نقدم 70 خدمة مختلفة علي منصة مصر الرقمية، متابعا أنه من المتوقع أن نصل إلي 150 خدمة قريبا.









وكشف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن مكاتب البريد تشارك في تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين.











