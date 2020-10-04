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تجاوزنا الأزمة.. وزيرة التعاون الدولي: مصر نجحت فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:47 م
الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
عادل نصار
كشف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أن الاقتراض دوليًا يعتمد على عدة معطيات، ومصر قامت بإصلاحات نقدية هامة، نتج عنها احتياطي أجنبي فاق 10 اشهر من الورادات، وفائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبعد حدوث أزمة كورونا كان لدي الحكومة المصرية إمكانية التصدي السريع.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى المواجهة الأولية ضد كورونا، وفي أبريل الماضي، تم عمل منصة التعاون المشترك مع الشركاء لمتابعة متطلبات الصحة فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع السياحة حصل على دعم كبير في ظل أزمة كورونا، والحكومة استطاعت تجاوز الأزمة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وباء كورونا أوجد تحديات وضغوطًا متعددة، لكنه أكد أنه لا توجد دولة بمعزل عن الدول الأخرى.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، إن وباء كورونا كشفت عجز الدول منفردة في التصدى للأزمة، وأكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وذكرت "المشاط" أن هناك طلب عالمي للتمويل فى الفترة الحالية، فى ظل التأثر الكبير للدول في القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع السياحة، مشددة على ضرورة التكامل بين الشركاء، من خلال منصة التعاون المشترك التي تحدد دور كل شريك تنموي، وأولويات الحكومة، وهذا أول مباديء الدبلوماسية الاقتصادية. 


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