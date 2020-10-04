محافظ كفر الشيخ يكشف آخر التسهيلات للتقدم للتصالح في مخالفات البناء

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن آخر تطورات التقدم للتصالح في مخالفات البناء.





وقال نور الدين ، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الجميع يريد الالتزام ويستظل بالقانون، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بأن يكون سعر المتر بـ50 جنيها في القرى، مضيفا أن المحافظة بها 9 مراكز تكنولوجية، ولكن تمت إضافة 13 مركزا معلومات مرتبطة بالمراكز التكنولوجية، بالإضافة لوجود ماكينات دفع آلي.





وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية التعليم بالمحافظة لفتح 88 مدرسة تكون مركزا تكنولوجيا مصغرة فى القرى، للتسهيل ومنع التجمعات على المراكز التكنولوجية للوقاية من فيروس كورونا.





وتابع أننا تلقينا حوالى 5000 طلب التصالح على مخالفات البناء عبر منظومة الإنترنت: "يعنى مش فقط تقديم المستندات أو كتابة الطلب ولكن بتجيله رسالة على الهاتف المحمول بالمطلوب في الـ25% بالنسبة للتصالح وبيدفعها بأحد وسائل الدفع الإلكترونية الفيزا أو ماستر عبر الشبكة، الموضوع كله مميكن وبيتم في 10 دقائق".