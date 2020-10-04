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ضمن «تكافل وكرامة».. وزيرة التضامن: إعفاء 1.8 مليون طفل من المصاريف الدراسية ..فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:40 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
قسم التوك شو
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد، مضيفة أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل على 1.8 مليون طفل معافين من المصاريف الدراسية، منهم 1.1 مليون طالب في مدارس حكومية.

وأكدت "القباج"، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «أون تي في»، أن برنامج تكافل وكرامة متواجد منذ 6 سنوات، إضافةً إلى أن الوزارة دائمة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فالوزارة حاليًا تقود حملة لتوفير المستلزمات المدرسية ومستلزمات لأصحاب الإعاقات مثل 2000 لاب توب ناطق للطلاب المكفوفين في الجامعات على مستوي 27 جامعة على مستوى الجمهورية. 

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة توفر 100 ألف شنطة مدرسية لأطفال الأمهات المعيلات وللأطفال الأيتام، مشيرة إلى أنه يتم استهداف الطلاب غير القادرين، فالوزارة تنسق مع وزارة التعليم والجمعيات الأهلية، ويتم دفع المصاريف عنهم. 

ونوهت بأن الوزارة تتجه إلى القضاء على الفقر عن طريق الاهتمام بالتعليم لذلك تهتم الوزارة بالقضاء على الأمية، مضيفة أن الوزارة تعاونت مع وزارة النقل بجعل المواطنين الذين تجاوزت سنهم أكثر من 60 سنة لا يدفعون تذاكر في وسائل المواصلات من خلال بطاقة الرقم القومي فقط.

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